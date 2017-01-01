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Şehitkamil Okuma Salonları Bilgi Yarışması Yapıldı

- Dereceye Giren Öğrenciler, Başkan Fadıloğlu'nu Ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı okuma salonu merkezleri arasında 5. Geleneksel Bilgi Yarışması düzenlendi. Finale kalan 7 okuma salonu merkezi, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesi Okuma Salonları Merkezleri arasında organize edilen 5. Geleneksel Bilgi yarışmasında finale kalan 7 okuma salonu merkezi öğrencilerine, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Genel Kültür alanlarında sorular soruldu. Bilgi yarışmasında dereceye girmek için uğraşan öğrencileri, arkadaşları da yalnız bırakmadı. Öğrenciler arasında kıyasıya yarış olduğu gözlenen bilgi yarışmasında birinciliği Pirsultan Okuma Salonu Merkezi kazanırken, Bosna Hersek Okuma Salonu Merkezi ikinci, Eyüp Sultan Okuma Salonu Merkezi üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler, başarılarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Makamında ağırladığı öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Okuma salonları bizler için çok faydalı oluyor

Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ise,

"Pirsultan Okuma Salonu öğrencileri olarak bugün bilgi yarışmasında birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Bizlere değer veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bizlere vermiş olduğu eğitimler neticesinde bilgi yarışmasında birinci olduk. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda girdiğimiz TEOG sınavlarında da başarılı sonuçlar almıştık. Okuma salonları bizler için çok faydalı oluyor. Okulda aldığımız eğitimlerin yanı sıra okuma salonlarında hem eğitim tekrarı yapıyoruz hem de farklı bilgiler ediniyoruz. Bilgi yarışmasında katıldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu Başkanımız ile paylaşmak istedik. Bizlere değer veren, eğitimlerimize katkı sunan Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz"ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



23.05.2017 18:07:54 TSI

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