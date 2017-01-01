Rektör Karacoşkun'a ziyaret
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KİLİS (İHA) - Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Akademisyenleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu açılma müjdesini vermesi üzerine Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Melda Harbalıoğlu, Öğretim Görevlisi . Gamze Özel, Öğretim Görevlisi Melih Aydın, Öğretim Görevlisi Fethullah Yıldız, ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler.
(MAD-Y)
23.05.2017 18:08:20 TSI
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