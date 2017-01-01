ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çöşnük Mahallesindeki 22 sokakta 10 km'lik sıcak asfalt yapıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 18:09
Çöşnük Mahallesindeki 22 sokakta 10 km'lik sıcak asfalt yapıldı
Çöşnük Mahallesindeki 22 sokakta 10 km'lik sıcak asfalt yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Çöşnük Mahallesinde 22 sokakta 10 km'lik sıcak asfalt çalışması yapıldı.
Konuyla alakalı olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çöşnük Mahallesinde altyapısı tamamlanan 22 sokakta sıcak asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahalleyi çağdaş bir görünüme kavuşturduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Battalgazi Belediyesi, katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Yeni dönemde rekor düzeyde hizmetlere imza atan Battalgazi Belediyesi, Çöşnük Mahallesinin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan 22 sokakta kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra 10 km'lik sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. Altyapısı tamamlanan diğer sokaklarda da kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(BT-OE-Y)

23.05.2017 18:09:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Yazar Mehmet Gülseren toprağa verildi
YEREL

YAZAR MEHMET GÜLSEREN TOPRAĞA VERİLDİ
Başkan Samanlı Vali Toprak'ı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN SAMANLI VALİ TOPRAK'I ZİYARET ETTİ
Özdemir son 3 yılı değerlendirdi
YEREL

ÖZDEMİR SON 3 YILI DEĞERLENDİRDİ
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İsmail Tekin ile devam kararı aldı
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İSMAİL TEKİN İLE DEVAM KARARI ALDI
Tiratlar beğeni topladı
YEREL

TİRATLAR BEĞENİ TOPLADI
İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğundan uçmaya davet
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK TOPLULUĞUNDAN UÇMAYA DAVET
Şehit Uzman Çavuş Sevinç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEVİNÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Anızın yakılması toprağa zarar veriyor
YEREL

ANIZIN YAKILMASI TOPRAĞA ZARAR VERİYOR
İnönü Üniversitesinde Kore'nin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KORE'NİN KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ TANITILDI
Belediye başkanı Akdemir'den gençlere övgü
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI AKDEMİR'DEN GENÇLERE ÖVGÜ
Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL

MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI
MABESEM'den el sanatları sergisi
YEREL

MABESEM'DEN EL SANATLARI SERGİSİ
Meteorolojiden uyarı
YEREL

METEOROLOJİDEN UYARI
Apartman boşluğuna düşen kişi öldü
YEREL

APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR KUPASINI ALDI

Yazar Mehmet Gülseren vefat etti
YEREL

YAZAR MEHMET GÜLSEREN VEFAT ETTİ
'Kadın yasal hakları eğitimi' konusunda konferans düzenlendi
YEREL

'KADIN YASAL HAKLARI EĞİTİMİ' KONUSUNDA KONFERANS DÜZENLENDİ
Halı saha turnuvasında heyecan artıyor
YEREL

HALI SAHA TURNUVASINDA HEYECAN ARTIYOR
Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı
YEREL

ANADOLU KULÜPLERİNDEN TFF YE DESTEK ÇAĞRISI
Otobüs işletmecileri Malatya'da toplandı
YEREL

OTOBÜS İŞLETMECİLERİ MALATYA'DA TOPLANDI
Çınar Kolejinden Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığına kütüphane
YEREL

ÇINAR KOLEJİNDEN ÇOBANBEY ÜST BÖLGESİ KOMUTANLIĞINA KÜTÜPHANE
Öğrenci ve velileri sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
YEREL

ÖĞRENCİ VE VELİLERİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASKETBOLDA İDDİALI
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..