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Çöşnük Mahallesindeki 22 sokakta 10 km'lik sıcak asfalt yapıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Çöşnük Mahallesinde 22 sokakta 10 km'lik sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Konuyla alakalı olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çöşnük Mahallesinde altyapısı tamamlanan 22 sokakta sıcak asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahalleyi çağdaş bir görünüme kavuşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Battalgazi Belediyesi, katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Yeni dönemde rekor düzeyde hizmetlere imza atan Battalgazi Belediyesi, Çöşnük Mahallesinin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan 22 sokakta kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra 10 km'lik sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. Altyapısı tamamlanan diğer sokaklarda da kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(BT-OE-Y)



23.05.2017 18:09:45 TSI

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