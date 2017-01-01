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Fatsa'da "Terörle Mücadele ve Teröre Lanet" sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi ve toplumun teröre gösterdiği tepkiyi anlatan "Terörle Mücadele ve Teröre Lanet" fotoğraf sergisi, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında açıldı.

137 adet fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, "Terör hiçbir haklı dayanağı ve gerekçesi olmayan insanlık suçudur. Gerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde gerekse ülkelerin uluslararası ve ulusal sözleşmeleri ve akitlerinde lanetlediği, kabul edilemez bulduğu ve mücadele edilmesi gerektiğine inandıkları insanlık dışı bir eylemdir. Bu suç uluslararası beyannamelere ve sözleşmelere konu olmasına rağmen, terörle hep mazlum ve masum insanlar yüzleşmiş ve hep Müslüman coğrafyalar karşı karşıya kalmıştır. Tabi bu durumun ekonomik, siyasi ve toplumsal birçok nedeni var ancak bunların hiçbiri kabul edilemez. Biz terörün her türlüsünü ve herkese karşı yapılanını lanetliyoruz. Müslüman olan ya da olmayan diye bir ayrımımız yok. Terör bir vahşet ve şiddettir. İstiyoruz ki terör kirli, kanlı elini ve emellerini insanlığın üzerinden çeksin" diye konuştu.

Serginin açılışına ayrıca, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

137 adet fotoğrafın yer aldığı "Terörle Mücadele ve Teröre Lanet" adlı fotoğraf sergisi, 23 Mayıs - 23 Haziran 2017 tarihleri arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi.

(AA-SLH-Y)



23.05.2017 18:28:10 TSI

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