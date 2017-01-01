YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'dan Suriyeli öğrencilere eğitim yardımı

Elazığ'dan Suriyeli öğrencilere eğitim yardımı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli-2017' projesi kapsamında toplanan 1 kamyon yardım Suriye'ye gönderildi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli-2017 projesi' kapsamında 1 kamyon eğitim malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar, bugün Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Suriye'nin Çobanbey ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

Suriye'de eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Düzenlediğimiz kampanya çevresinde bugüne kadar okul ve kurumlarımızdan 6 bin 595 adet çanta ve çanta içerisinde malzeme toplandı. Bu malzemeler içerisinde 13 bin çizgili, 16 bin 400 kareli ve 6 bin 500 resim defteri ile kalem, kuru ve sulu boya, kalem açacağı ve silgi olmak üzere toplam 81 bin 400 parça yardım malzemesi toplandı. Bu yardım malzemeleri Suriye'nin Çobanbey ilçesindeki öğrencilere ulaştıracağız" dedi.

(YÖ-ÖZ-Y)



23.05.2017 18:37:11 TSI

NNNN

