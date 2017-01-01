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Elazığ'dan Suriyeli öğrencilere eğitim yardımı

23 Mayıs 2017 Salı, 18:37
Elazığ'dan Suriyeli öğrencilere eğitim yardımı
Elazığ'dan Suriyeli öğrencilere eğitim yardımı

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli-2017' projesi kapsamında toplanan 1 kamyon yardım Suriye'ye gönderildi.
Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Elazığ'dan Suriye'ye Eğitim Eli-2017 projesi' kapsamında 1 kamyon eğitim malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar, bugün Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Suriye'nin Çobanbey ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.
Suriye'de eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Düzenlediğimiz kampanya çevresinde bugüne kadar okul ve kurumlarımızdan 6 bin 595 adet çanta ve çanta içerisinde malzeme toplandı. Bu malzemeler içerisinde 13 bin çizgili, 16 bin 400 kareli ve 6 bin 500 resim defteri ile kalem, kuru ve sulu boya, kalem açacağı ve silgi olmak üzere toplam 81 bin 400 parça yardım malzemesi toplandı. Bu yardım malzemeleri Suriye'nin Çobanbey ilçesindeki öğrencilere ulaştıracağız" dedi.
(YÖ-ÖZ-Y)

23.05.2017 18:37:11 TSI
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