ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turan, son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı

23 Mayıs 2017 Salı, 18:41
Turan, son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı
Turan, son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında sağlanan ve son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen 'Çalışma Hayatında Milli seferberlik' projesi kapsamında ve 5 yıllık sürede Çanakkale'de ulaşılan istihdam rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, "Çanakkale'mizde işsizlik oranı her geçen eriyor" dedi. Proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Turan, "Milli seferberlik kapsamında Türkiye genelinde 4447 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesinde yer alan işveren desteği ile 2 milyon istihdam projesi amacına yönelik 4000'e yakın işyeri ve ev ziyaretleri yapıldı" dedi.
Turan, "Milli seferberlik kapsamında 7000 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmişken daha sonrasında 10000'e çıkarıldı. İlk 4 ayda Çanakkale'mizde 7 bine yakın istihdamın sağlandı. Yapılan iş başvurularının yüzde 0'ye yakını istihdam edildi. Aslına bakılırsa işsizlik genel anlamda kolay, basit iş aranmasından kaynaklanıyor. Hazırlanan veriler bunu göz önüne sermektedir" şeklinde konuştu.
(MŞ)

23.05.2017 18:41:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Biga Atatürk Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni
YEREL

BİGA ATATÜRK ANADOLU LİSESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ
Lapseki HEM Çardak beldesinde veda yemeği düzenledi
YEREL

LAPSEKİ HEM ÇARDAK BELDESİNDE VEDA YEMEĞİ DÜZENLEDİ
Biga'da süt günü etkinliği
YEREL

BİGA'DA SÜT GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Genel sekreter Köklü ilçelerde incelemelerde bulundu
YEREL

GENEL SEKRETER KÖKLÜ İLÇELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Bisiklet yolu için imza kampanyası
YEREL

BİSİKLET YOLU İÇİN İMZA KAMPANYASI
Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı kutlandı
YEREL

TÜRKLERİN RUMELİ'YE GEÇİŞİNİN 663. YILI KUTLANDI
Türkiye Pizza Şampiyonu ÇOMÜ'lü
YEREL

TÜRKİYE PİZZA ŞAMPİYONU ÇOMÜ'LÜ
Ayvacık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'
YEREL

AYVACIK'TA 'TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI'
Hurda deposunda yangın
YEREL

HURDA DEPOSUNDA YANGIN
MHP'de Hakan Pınar güven tazeledi
YEREL

MHP'DE HAKAN PINAR GÜVEN TAZELEDİ
Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı
YEREL

TÜRKLERİN RUMELİ'YE GEÇİŞİNİN 663. YILI
Biga'da obezite ile mücadele yürüyüşü düzenlendi
YEREL

BİGA'DA OBEZİTE İLE MÜCADELE YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Umurbey'e yeni park alanı
YEREL

UMURBEY'E YENİ PARK ALANI
Başkan Kuzu gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KUZU GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..