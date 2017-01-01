YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turan, son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı

Turan, son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında sağlanan ve son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen 'Çalışma Hayatında Milli seferberlik' projesi kapsamında ve 5 yıllık sürede Çanakkale'de ulaşılan istihdam rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, "Çanakkale'mizde işsizlik oranı her geçen eriyor" dedi. Proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Turan, "Milli seferberlik kapsamında Türkiye genelinde 4447 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesinde yer alan işveren desteği ile 2 milyon istihdam projesi amacına yönelik 4000'e yakın işyeri ve ev ziyaretleri yapıldı" dedi.

Turan, "Milli seferberlik kapsamında 7000 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmişken daha sonrasında 10000'e çıkarıldı. İlk 4 ayda Çanakkale'mizde 7 bine yakın istihdamın sağlandı. Yapılan iş başvurularının yüzde 0'ye yakını istihdam edildi. Aslına bakılırsa işsizlik genel anlamda kolay, basit iş aranmasından kaynaklanıyor. Hazırlanan veriler bunu göz önüne sermektedir" şeklinde konuştu.

(MŞ)



23.05.2017 18:41:29 TSI

NNNN

