Vali Çınar'dan şehit korucunun evine taziye ziyareti
(Fotoğraflı)
Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, şehit güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un evine taziye ziyaretinde bulundu.
Bitlis Valisi Çınar, Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 43 yaşındaki 8 çocuk babası güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un evine taziye ziyaretinde bulundu. Yasin-i Şerifin okunduğu ziyarette Vali Çınar, şehidin eşi Kadriye Karabulut ve 8 çocuğuyla da yakından ilgilendi.
Şehit ailelerinin her daim yanlarında bulunacaklarını belirten Vali Çınar, sabır ve baş sağlığı diledi.
Ziyarete İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de katıldı.
(VO-MSA-Y)
23.05.2017 18:43:44 TSI
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