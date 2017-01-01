YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çınar'dan şehit korucunun evine taziye ziyareti

Vali Çınar'dan şehit korucunun evine taziye ziyareti



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, şehit güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Çınar, Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 43 yaşındaki 8 çocuk babası güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un evine taziye ziyaretinde bulundu. Yasin-i Şerifin okunduğu ziyarette Vali Çınar, şehidin eşi Kadriye Karabulut ve 8 çocuğuyla da yakından ilgilendi.

Şehit ailelerinin her daim yanlarında bulunacaklarını belirten Vali Çınar, sabır ve baş sağlığı diledi.

Ziyarete İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de katıldı.

(VO-MSA-Y)



23.05.2017 18:43:44 TSI

NNNN

