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Yenişehir'e Kur'an kursu



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesine inşa edilecek yatılı erkek Kur'an-ı kerim kursu için yer bulundu.

Yenişehir'de göreve başladığından bu yana yatılı erkek Kur'an-ı kerim kursu için yer arayışında bulunan Müftü Mehmet Şenokur, din görevlileri ile bir araya geldi. Müftü Mehmet Şenokur, istedikleri yeri bulduklarını, şimdi en kısa zamanda proje çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Yenişehir Müftülüğü olarak 3 aydır yapımı için yer arayışı içerisinde olduğumuz yatılı erkek hafızlık Kur'an-ı kerim-ı kursu için Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Sanayi Camii'nin yanındaki arsa Kaymakamımız Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik tarafından uygun görüldü. Kurs yapılacak yerin ve mevkiinin uygun olacağı görüşü öne çıktı. İnşallah en kısa zamanda kurs inşaatına başlanacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

(MŞ)



23.05.2017 18:46:43 TSI

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