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Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimi gören çocuklardan yıl sonu etkinliği

23 Mayıs 2017 Salı, 18:55
Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimi gören çocuklardan yıl sonu etkinliği
Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimi gören çocuklardan yıl sonu etkinliği

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kursları 2016-2017 dönemi yıl sonu etkinlikleri kapsamında eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklar için kapanış programı düzenlendi.
Viranşehir Belediye Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ömer Çimşit eşi Esra Çimşit Hanımefendi İlçe Müftüsü Kamil Oktay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş Kur'an Kursu öğretmenleri öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından sinevizyon gösterisi ve Kuran kursu öğrencilerinin sergilediği skeç ve gösteriler düzenledi.
Etkinliğin ardından Kuran Kursu öğrencilerine bitirme belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Protokol heyetinin elinden hediyelerini alan Kuran kursu öğrencileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Ömer Çimşit, çocukların erken yaşta Kur'anı Kerim ile tanışmasının önemine değinerek, "4 - 6 yaş çocuklara yönelik ilçemizde 3 Kuran Kursu açılmış ve bu kurlarımızda 60 öğrencimiz dönem boyunca eğitim almıştır. Fakat nüfusu 200 bine dayanmış olan ilçemiz için bu sayıyı çok az buluyoruz. 4 - 6 yaşlarında çocuklarımızın Kur'an Kerim ile tanışmalarını bir ihtiyaç olarak görüyorum. Önümüzdeki dönem İlçe Müftülüğümüz ile bu sayıyı daha da artıracağız" dedi.
İlçe Müftülüğü ve emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Ömer Çimşit, bitirme belgelerini alan minik öğrencilere de başarı dileğinde bulundu.
(EZ-SD-Y)

23.05.2017 18:55:07 TSI
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