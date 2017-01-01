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Irmaklı İlkokulunda yıl sonu etkinliği



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darende Irmaklı İlkokulunda yıl sonu etkinliği düzenlendi. Öğrenciler etkinlikte doyasıya eğlendi.

Mahalle Konağında yapılan etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler yaparken, katılımcılar öğrencilerin gösterilerini beğeni ile izledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir konuşma yapan Okul Müdürü Hasan Gazi Şentürk, bilinçli, kültürlü, sorumluluk sahibi ve ülkesini seven gençler yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmelerini tavsiye etti.

Etkinliğe Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

(İHU-BT-SD-Y)



23.05.2017 18:59:33 TSI

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