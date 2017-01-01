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Şampiyonlardan Vali Aktaş'a ziyaret

23 Mayıs 2017 Salı, 19:04
Şampiyonlardan Vali Aktaş'a ziyaret
Şampiyonlardan Vali Aktaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, çeşitli tarihlerde yapılan yarışlarda derece alan sporcuları makamında kabul etti.
Vali Aktaş, 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Karabük'ü temsil eden ve dereceye giren Gençlik Spor Kulübü sporcuları ile 8-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvasında Türkiye Şampiyonu olan İl Takımını makamında kabul etti.
Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 57 kiloda Türkiye birincisi Semiha Açelya Kolukısa, 60 kiloda Türkiye üçüncüsü Emrecan Kül ve 66 kiloda da Türkiye üçüncüsü Selim Işık ile Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvasında Türkiye Şampiyonu olan Hasan Ateş, Mehmet Emin Güler ve Mehmet Özden'i başarılarından dolayı kutlayan Vali Mehmet Aktaş, başarılarının devamını dilediği sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Kucak Güreşi Antrenörü Pakize Toros, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Kadir Öztürk ile KYK Bahaddin Gazi Yurt Müdürü Mesut Yakut ta hazır bulundu.
(YE-YE-Y)

23.05.2017 19:04:31 TSI
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