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Ilgaz'da mezuniyet heyecanı



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Okul Müdür Yardımcısı Resul Çakır, "Sağlık meslek liselerinin eğitimdeki amacı, meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik olarak alanlarında gerekli kazanımları elde etmiş olarak onları insanların hizmetine sunmaktır. Okulumuzu diğer meslek liselerinden ayıran en önemli özellik, insan sağlığına hizmet eden personeller yetiştirmektir. Görüldüğü gibi mezunlarımız ayrı alanların mensupları olsa da insan sağlığına hizmet etmek amacı ile aynı okulda eğitim almışlara insan sağlığına hizmet etme hakkı kazanmışlardır. Bizler mezun verdiğimiz bu öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında işlerinde başarılı olacaklarından eminiz, bundan sonraki hayatlarında öğrencilerimize başarılar dilerim'' dedi.

Konuşmanın ardından, mezun olan öğrenciler tarafından bayrak devir ve teslim töreni yapıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında dereceye giren okul birincisine plaket verildi. Ardından mezun olan öğrencilere okul öğretmenlerince diplomaları takdim edildi ve öğrenciler tarafından meslek andı okundu. Daha sonra okul bahçesine geçen öğrenciler tarafından yapılan kep atma töreniyle program sona erdi.

(RD-SLH-Y)



23.05.2017 19:06:43 TSI

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