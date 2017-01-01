Sayan'dan kuraklık uyarısı
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ÇORUM (İHA) - Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, son aylarda mevsim normallerinin altında yağış gerçekleştiğini belirterek, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinde üretim kaybının ortaya çıkabileceğini söyledi.
Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayri Selbeş birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Zirat Odası Başkanı Mehmet Sayan, son günlerde yağış olmaması nedeniyle buğdayda sorun yaşandığını belirtti.
Her ne kadar yağmur yağışı gibi gözükse de tahıl da sorun olduğunu dile getiren Sayan, "Özellikle buğday ve arpa başak vermeye başladı. Buda yağış sıkıntısından kaynaklanıyor. Bu durumu yetkililerle paylaştık. Bu şekilde giderse kuraklık yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
(MMY-BÖ)
23.05.2017 19:13:29 TSI
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