ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sayan'dan kuraklık uyarısı

23 Mayıs 2017 Salı, 19:13
Sayan'dan kuraklık uyarısı
Sayan'dan kuraklık uyarısı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, son aylarda mevsim normallerinin altında yağış gerçekleştiğini belirterek, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinde üretim kaybının ortaya çıkabileceğini söyledi.
Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayri Selbeş birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Zirat Odası Başkanı Mehmet Sayan, son günlerde yağış olmaması nedeniyle buğdayda sorun yaşandığını belirtti.
Her ne kadar yağmur yağışı gibi gözükse de tahıl da sorun olduğunu dile getiren Sayan, "Özellikle buğday ve arpa başak vermeye başladı. Buda yağış sıkıntısından kaynaklanıyor. Bu durumu yetkililerle paylaştık. Bu şekilde giderse kuraklık yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
(MMY-BÖ)

23.05.2017 19:13:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şampiyonluk kupasını Şahiner'e hediye ettiler
YEREL

ŞAMPİYONLUK KUPASINI ŞAHİNER'E HEDİYE ETTİLER
Rektör Alkan, İmam Hatip Ortaokullarının yöneticileriyle buluştu
YEREL

REKTÖR ALKAN, İMAM HATİP ORTAOKULLARININ YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU
Sungurlu seçim heyecanı
YEREL

SUNGURLU SEÇİM HEYECANI
Çorum'daki leblebi üreticileri denetlendi
YEREL

ÇORUM'DAKİ LEBLEBİ ÜRETİCİLERİ DENETLENDİ
Su yerine ilaç içen şahıs zehirlendi
YEREL

SU YERİNE İLAÇ İÇEN ŞAHIS ZEHİRLENDİ
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi
YEREL

SUNGURLU ŞEHİR STADYUMDA SONA GELİNDİ
45 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular
YEREL

45 YIL SONRA MEZUN OLDUKLARI OKULDA BULUŞTULAR
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..