BAKAB Toplantısı Safranbolu'da yapıldı
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) toplantısı Vali Mehmet Aktaş Başkanlığında yapıldı.
Birliğe üye il ve ilçelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından gündemde yer alan Zabıt Kâtibi, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili, Encümen üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu seçimi gerçekleştirildi. Birliğin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülerek karara bağlanmasının ardından 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 9. Maddesi (b) bendi gereği Birliğin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek karara bağlanması ile devam eden toplantı birlik üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.
(YE-YE-Y)
23.05.2017 19:14:15 TSI
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