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Milas'ta aynı anda 3 kaza



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta bir günde, 3 kaza gerçekleşti. Çeşitli yerlerde meydana gelen kazalarda, 5 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum karayolunda bulunan Baharlı kavşağında meydana gelen kazada; 34 SF 6779 plakalı araç ile 48 BE 154 plakalı binek otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücüler güçlükle kurtarıldı. Meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Motosikletli yaralandı

Milas'ın Karakaya mevkiinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Durmuş İzmirli hakimiyetinde bulunan motosiklet dengesini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada yaralanan İzmirli, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. İzmirli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beçin Mahallesi'nde bulunan Orman Deposu mevkiinde meydana gelen kazada ise bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Araç içerisinde bulunan Tayfun Bulut (26) ve Sinan Gülten (24) kazada yaralandı. Bulut ve Gülten, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, yaşanan kazaların ardından inceleme başlattı.

(DL-İK)



23.05.2017 19:20:50 TSI

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