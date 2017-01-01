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Elazığspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) -Elazığspor Olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Elazığspor Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 115 delegenin imzasıyla Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.Genel kurula eski kulüp başkanları Hayrettin Karamazı ile Mehmet Güngör'ün yanı sıra Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, yönetim kurulu üyeleri ve kongre delegeleri katıldı. Çoğunluğunun tespitinin ardından Divana Galip Belhan, Av. Aziz Dinç ve Coşkun Kamaç seçildi.

Yönetim kurulu faaliyet raporu Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç tarafından okundu.Rapor, delegelerin tamamının onayı ile ibra edildi.Daha sonra 25.05.2016 - 15.05.2017 tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması ve müzakeresi delegelerin onayına sunularak kabul edildi.

Delegeler, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesini de onayladı.

Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, eski başkan Selçuk Öztürk tarafından 8 Milyon 604 Bin TL'lik meblağın Elazığspor Kulübü'nden geri alındığını belirtti.

3.5 milyon ana parası olan bir borcun 45-50 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Çelik,"Bu 8 bin 604 bin TL ile borç kurtarılabilirdi. Bu para alınmış ama Pape Habib Sow'a 40 bin Euro ödenmemiş ve borç 850 bin Euro'ya çıkmış. Bu olayın peşinden gideceğiz. Burada bir kasıt söz konusu. Bu faiz alınmadan da kulübe borç verilebilir, borç alınabilir. Bu maddeyi hukuki sürece taşıyacağız" dedi.

İki farklı borç para verilmesinin de eski yönetim tarafından söz konusu olduğunu kaydeden Çelik, "9 milyon civarı borç verilmiş. 19 farklı senet düzenlenmiş. 500'er biner şekilde ve 1 gün arayla. Çok ciddi vekalet ücreti farkları doğuyor maalesef. Bilirkişiler de bunu inceleyecek. Bu denetim raporu sonunda, eski başkan alacaklı futbolculara ve teknik heyetlere kendi senedini veriyor. Futbolcu bunu alıp gidiyor ödenecek diye. Aslında olmayan bir alacaktan bahsediyoruz. Bu bulgularla genel kurulun ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu mahkeme 6-7 ayda sonuçlanacak bir mahkeme değil, son 3-4 yılın hesapları incelenecek. Tahminim en az 2.5-3 yıl sürecek" şeklinde konuştu.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(HK-HİV-Y)



23.05.2017 19:39:02 TSI

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