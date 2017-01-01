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Tankut'tan Başkan Aksoy'a taziye ziyareti



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Feridun Tankut ve Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta babası vefat eden Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy'u makamında ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundular.

Aksoy ailesinin acılarını paylaştıklarını kaydeden Tankut, "Başkanımıza ve ailesine sabır, değerli büyüğümüz İrfan Aksoy beyefendiye de Allah'tan Rahmet diliyoruz" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy ise " Beni ve ailemi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bende başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(AÇ-YE-Y)



23.05.2017 19:46:21 TSI

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