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Kozan'da sağlık koşullarda üretilen ekmeklere zabıta el koydu



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen 40 kasa kaçak Suriye ekmeğine belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye görevi yapan Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri şüphelendikleri bir aracı otogar civarında durdurdu. Abdülhasip B. isimli Suriyeli vatandaşın kullandığı araçtaki yapılan aramada sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen 40 kasa kaçak Suriye ekmeği ele geçirildi. Ekmeklere zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

İlçede yaşayan Suriyeli vatandaşlara yönelik satıldığı belirlenen ekmeklerin satışını yapan şahıs hakkında idari yaptırım tutanağı tutulduğu öğrenilirken ekmeklerin ise belediye sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde yem olarak değerlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ise yaptığı açıklamada, "İlçemizde Suriye ekmeği üretimi yok, satılan Suriye ekmekleri ilçemize dışarıdan kaçak yollarla getiriliyor. Vatandaşlarımızın bu tip sağlıksız koşullarda üretilen ekmekleri almamaları gerekmektedir" dedi.

(EMR-Y)



23.05.2017 20:03:23 TSI

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