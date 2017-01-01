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KBÜ'de "1. Mezuniyet Projesi Sergisi"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri mezuniyet projelerini sergiledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın katılımlarıyla Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin gösterildiği sergiye Fakülte dekanı Prof. Dr. Hasan Gökkaya, dekan yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Cemal Özcan, Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca, Endüstriyel Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raşit Esen ve çok sayıda davetli katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, öğrencilere gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, öğrencilerin güzel ürünler tasarladıklarını ve endüstriyel tasarımın hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

Endüstriyel Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raşit Esen ise gerçekleştirilen sergi ile ilgili bilgiler vererek mezun olacak 24 öğrencinin 3,5 yıl boyunca aldıkları teorik bilgileri bu proje sayesinde pratiğe dökme imkanı bulduklarını söyledi.

Açılışın ardından Polat ve beraberindekiler öğrenciler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

(YE-YE-Y)



23.05.2017 20:05:09 TSI

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