ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KBÜ'de "1. Mezuniyet Projesi Sergisi"

23 Mayıs 2017 Salı, 20:05
KBÜ'de "1. Mezuniyet Projesi Sergisi"
KBÜ'de "1. Mezuniyet Projesi Sergisi"

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri mezuniyet projelerini sergiledi.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın katılımlarıyla Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin gösterildiği sergiye Fakülte dekanı Prof. Dr. Hasan Gökkaya, dekan yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Cemal Özcan, Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca, Endüstriyel Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raşit Esen ve çok sayıda davetli katıldı.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, öğrencilere gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, öğrencilerin güzel ürünler tasarladıklarını ve endüstriyel tasarımın hayatın her alanında yer aldığını söyledi.
Endüstriyel Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raşit Esen ise gerçekleştirilen sergi ile ilgili bilgiler vererek mezun olacak 24 öğrencinin 3,5 yıl boyunca aldıkları teorik bilgileri bu proje sayesinde pratiğe dökme imkanı bulduklarını söyledi.
Açılışın ardından Polat ve beraberindekiler öğrenciler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.
(YE-YE-Y)

23.05.2017 20:05:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri
YEREL

KARDEMİR'DE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Tankut'tan Başkan Aksoy'a taziye ziyareti
YEREL

TANKUT'TAN BAŞKAN AKSOY'A TAZİYE ZİYARETİ
BAKAB Toplantısı Safranbolu'da yapıldı
YEREL

BAKAB TOPLANTISI SAFRANBOLU'DA YAPILDI
Şampiyonlardan Vali Aktaş'a ziyaret
YEREL

ŞAMPİYONLARDAN VALİ AKTAŞ'A ZİYARET
KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri
YEREL

KARDEMİR'DE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Kardemir Karabükspor'da Kayserispor mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA KAYSERİSPOR MESAİSİ

Ramazan denetimleri sürüyor
YEREL

RAMAZAN DENETİMLERİ SÜRÜYOR
Ramazan çadırı Kent Meydanında kuruldu
YEREL

RAMAZAN ÇADIRI KENT MEYDANINDA KURULDU
İl Başkanı Saylar, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL

İL BAŞKANI SAYLAR, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ramazan davulcuları sınavla belirlendi
YEREL

RAMAZAN DAVULCULARI SINAVLA BELİRLENDİ

Sis farına ceza
YEREL

SİS FARINA CEZA
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut:
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI TANKUT:
Başkan Aksoy, öğrencileri kampa gönderiyor
YEREL

BAŞKAN AKSOY, ÖĞRENCİLERİ KAMPA GÖNDERİYOR
Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, kızını evlendirdi
YEREL

TİCARET İL MÜDÜRÜ SEFA ÖZATA, KIZINI EVLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..