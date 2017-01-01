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Kozan'da veliler ders başı yaptı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir lisede düzenlenen "Bir ders saatliğine yeniden öğrenci olmak ister misiniz?" projesi kapsamında veliler ders başı yaptılar.

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje kapsamında velilerin öğrenciler ile daha iyi empati kurabilmeleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde ve zamanında görebilmeleri için öğrenci velileri derse davet edildi.

Yaklaşık iki ay süren proje kapsamında okulda eğitim gören öğrenci velileri çocuklarının görmüş oldukları derslere girerek ders başı yaptılar. Çocuklarının derslerde ne gibi problemlerle karşılaştıklarını ve onların sorunlarına öğretmenlerinin de desteği ile daha iyi ortak olabilme ve çözüm yolu bulabilmek için böyle bir projenin düzenlendiğini ifade eden Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Proje Sorumlusu Matematik Öğretmeni Esra Eker, "Bir ders saatliğine yeniden öğrenci olmak isterimsiniz? Sloganı ile velilerimizi derse davet ettik. Bu projemiz yaklaşık iki ay sürdü, İki ay boyunca velilerimiz de öğrencilerimizin girdiği derslerde ders başı yaptılar. Onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek ve ortak çözüm noktası bulmak, aynı zamanda öğrenci ve öğretmenler ile empati kurabilmek maksadıyla velilerimizi derslerimize davet ettik. Velilerimiz projemize yoğun bir ilgi gösterdiler. Güzel ve başarılı bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu proje sayesinde velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin birbirlerini daha iyi anlayabildiler. Projemizden oldukça olumlu sonuç aldığımızı gözlemledik. Eğitim öğretim üç temel unsur üzerine kuruludur. Öğrenci, öğretmen ve veliden oluşur. Bu üç unsurun beraber çalıştığı eğitim kurumlarında başarının daha fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu yüzden velilerimizi derslerimize davet etmiş olduk. Eğitime dahil etmek amacıyla velilerimizi derslerimize davet ettik. Onlarda bizleri kırmadılar isteğe bağlı gönüllülük esası ile okulumuzda ders başı yaptılar" dedi.

(EMR-ÖZ-Y)



23.05.2017 20:45:55 TSI

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