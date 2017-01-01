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Siverek Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulunda düzenlenen mezuniyet töreninde 75 öğrenci kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Şanlıurfa - Siverek karayolu 7'nci kilometresinde bulunan okul binası konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezun olacak öğrencilerin kortej halinde sahneye çıkmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Törende konuşan Kaymakam Metin Demirel eğitim hayatının uzun bir maratona benzeterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Demirel, "Başarınızdan dolayı öncelikle ailelerinizi ve sizleri tebrik ediyorum. Eğitim hayatı burada bitmiyor, bu süreci devam etmenizi okumanızı, benzeri fakültelere giderek eğitim hayatınıza devam etmenizi isterim. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak eşliğinde memleketimize, milletimize hizmet edeceğinize inanıyorum, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler bu mutlu gününüzde hepinizi sevgiyle selamlıyorum, değerli hocalarımızdan çok değerli bilgiler aldınız , önemli olan hocalarınızdan aldığınız bilgileri insanlığın hizmetinde kullanmaktır, bu bilgileri insanlığın hizmetinde kullanmağınızdan hiçbir kuşkum yoktur. Üniversiteler farklı düşüncelerin çarpıştığı, bilimsellik adına yeni düşüncelerin, yeni fikirlerin üretildiği ortamlardır. 16 Nisan tarihinden itibaren ülkemiz yeni bir siteme girmiş bulunuyor , başta üniversitelerimiz olmak üzere kurumlarımız daha donanımlı hale gelecektir. Sizlere şunu hatırlatmak isterim .Bilgi bir güçtür değerli hocalarımızın dan öğrendiniz öneli olan bu bilgileri tatbik etmektir.Ülkemizin kalifiye elman ihtiyacı var, bu önemli noksanlığın giderilmesine büyük hizmetleriniz olacaktır, bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum."

Gıda Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Uygulamalı Muhasebe bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan 75 öğrenci mezuniyet belgesi aldı. İlçe Kaymakamı Demirel, Belediye Başkanı Yılmaz ile diğer katılımcılar okulda dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Öğrenciler birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Programa Kaymakam Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın yanı sıra dekan yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, okul müdürü İbrahim Hayoğlu Prof. Dr Sivil toplum kuruluşu temsilcileri öğrenci yakınları ile öğrenciler katıldı.

(CS-SD-Y)



23.05.2017 20:50:01 TSI

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