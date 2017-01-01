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Bu araçtan sağ çıktı

23 Mayıs 2017 Salı, 21:44
Bu araçtan sağ çıktı
Bu araçtan sağ çıktı
- Uşak'ta trafik kazası; 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak kent merkezinde meydana gelen feci kazada, kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü metal yığınına dönen araçtan sağ kurtuldu. Hurdaya dönen otomobili görenler sürücünün yaşadığına inanamadı.
Kaza Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çivril yoluna yakın kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 64 BF 192 plakalı M.A.'nın kullandığı kamyonet ile 64 NL 355 plakalı G.Ç.'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil adeta kamyonetin altında ezilirken, sürücü G.Ç. yardıma gelen vatandaşlar tarafından araçtan hafif yaralı olarak çıkarılıp olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan G.Ç.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan otomobil sürücüsü G.Ç.'nin sosyal medya hesabında kaza yaptığı araçla çekilmiş olduğu bir fotoğrafta "Hayat sürprizle dolu" yazısı ile paylaştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazada can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
(EÖ-İK)

23.05.2017 21:44:29 TSI
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