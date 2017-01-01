ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karadağ'dan kongre değerlendirmesi

23 Mayıs 2017 Salı, 23:32
Başkan Karadağ'dan kongre değerlendirmesi
Başkan Karadağ'dan kongre değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda Türkiye'nin her yerinden binlerce AK Partili'nin katılımı ile gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda coşkulu bir kalabalık olduğunu ifade eden Başkan Karadağ, "Teşkilat olarak tüm kadrolarımız ile kongre salonunda Çanakkale'mizi layığı ile temsil ettik" dedi.
Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü kongresi ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, "Türkiye için tarihi bir gün olan bu 3. Olağanüstü kongremizde Çanakkale teşkilatı olarak il başkanlığımız, ilçe başkanlıklarımız, kadın kolları başkanlığımız, gençlik kolları başkanlığımız ile birlikte salondaki yerimizi alarak Çanakkale'yi en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen 10 binlerce AK Partili gönüldaşlarımız hem salonu hınca hınç doldurmuş hem de salonun bahçesini doldurarak adeta bir bayram yaşanmasına neden olmuştur. Yapılan olağanüstü kongrede kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden dönen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi önümüzdeki dönem Türkiye için bir sıçrama ve atılım dönemi olacaktır. Bizler AK Parti Teşkilatları olarak var gücümüz ile bunun gerçekleşmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere Çanakkale AK Parti Teşkilatları olarak bu kutlu heyecanı hep birlikte yaşadık. Altın çağını yaşayan Çanakkale'mizde 'Yeni Atılım Dönemi' ile birlikte durmadan, yorulmadan Grup başkanvekilimiz ile, milletvekilimiz ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte 2019 seçimlerine çok sıkı çalışarak hazırlanacak cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerde başarı elde edeceğiz" diye konuştu.
(GD)

23.05.2017 23:32:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diş hekimlerine eğitim verildi
YEREL

DİŞ HEKİMLERİNE EĞİTİM VERİLDİ
Turan, son 5 yıllık istihdam rakamlarını açıkladı
YEREL

TURAN, SON 5 YILLIK İSTİHDAM RAKAMLARINI AÇIKLADI
Biga Atatürk Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni
YEREL

BİGA ATATÜRK ANADOLU LİSESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ
Lapseki HEM Çardak beldesinde veda yemeği düzenledi
YEREL

LAPSEKİ HEM ÇARDAK BELDESİNDE VEDA YEMEĞİ DÜZENLEDİ
Biga'da süt günü etkinliği
YEREL

BİGA'DA SÜT GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Genel sekreter Köklü ilçelerde incelemelerde bulundu
YEREL

GENEL SEKRETER KÖKLÜ İLÇELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Bisiklet yolu için imza kampanyası
YEREL

BİSİKLET YOLU İÇİN İMZA KAMPANYASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bahçelievler'de bir otomobil metrobüs yoluna girdi
GÜNDEM

OTOMOBİL METROBÜS YOLUNA GİRDİ

1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)