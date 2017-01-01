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Başkan Karadağ'dan kongre değerlendirmesi



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ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda Türkiye'nin her yerinden binlerce AK Partili'nin katılımı ile gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda coşkulu bir kalabalık olduğunu ifade eden Başkan Karadağ, "Teşkilat olarak tüm kadrolarımız ile kongre salonunda Çanakkale'mizi layığı ile temsil ettik" dedi.

Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü kongresi ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, "Türkiye için tarihi bir gün olan bu 3. Olağanüstü kongremizde Çanakkale teşkilatı olarak il başkanlığımız, ilçe başkanlıklarımız, kadın kolları başkanlığımız, gençlik kolları başkanlığımız ile birlikte salondaki yerimizi alarak Çanakkale'yi en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen 10 binlerce AK Partili gönüldaşlarımız hem salonu hınca hınç doldurmuş hem de salonun bahçesini doldurarak adeta bir bayram yaşanmasına neden olmuştur. Yapılan olağanüstü kongrede kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden dönen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi önümüzdeki dönem Türkiye için bir sıçrama ve atılım dönemi olacaktır. Bizler AK Parti Teşkilatları olarak var gücümüz ile bunun gerçekleşmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere Çanakkale AK Parti Teşkilatları olarak bu kutlu heyecanı hep birlikte yaşadık. Altın çağını yaşayan Çanakkale'mizde 'Yeni Atılım Dönemi' ile birlikte durmadan, yorulmadan Grup başkanvekilimiz ile, milletvekilimiz ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte 2019 seçimlerine çok sıkı çalışarak hazırlanacak cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerde başarı elde edeceğiz" diye konuştu.

(GD)



23.05.2017 23:32:00 TSI

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