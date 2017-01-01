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Diş hekimlerine eğitim verildi



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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 'Diş Hekimlerinde Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Önerileri' konulu eğitim verildi.

Diş Hekimlerine;, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eğitim salonunda, Uludağ Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Jale İrdesel tarafından 'Diş Hekimlerinde Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Önerileri' konulu eğitim verildi.

Eğitimde, diş hekimlerinde en sık görülen rahatsızlıklardan olan kas-iskelet sistemi hastalıklarına, duruş bozukluklarına, ergonomi, boyun-omuz-el bileği ve bele ait mesleki sorunlara değinen Prof. Dr. Jale İrdesel, önlem almak için de neler yapılabileceğinden bahsetti.

Tüm diş hekimlerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde İrdesel, diş hekimlerinde çalışma pozisyonunun getirdiği vücut mekaniğinin yanlış kullanımı, tekrarlanan lomber fleksiyon ve rotasyon hareketlerinin, mekanik bel ağrısı nedeni olduğunu vurguladı. Böyle önemli bir konu hakkında verilen eğitimden son derece memnun olan diş hekimleri Prof. Dr. Jale İrdesel' e teşekkürlerini iletti.

(GD)



23.05.2017 23:32:37 TSI

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