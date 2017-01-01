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Ovakent'ten Başkan Akay'a büyük destek



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KAYSERİ (İHA) - Ovakent çiftçilerinden oluşan heyet Başkan Akay'ı makamında ziyaret ederek Ovakent çiftçilerinin desteklerinin Başkan Akay'dan yana olduğunu belirttiler.

Ovakent heyeti; Ovakent çiftçileri hakkında bazı yayın organlarında kendileri adına asılsız açıklamalara yapılmasından duydukları rahatsızlığa tepki gösterdiler.

Heyetin ziyaretleri esnasında konuşan Kayseri Şeker Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Ovakentli Belediye meclis üyelerimiz ve çok değerli çiftçilerimizin ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Destek amaçlı buradalar. Kendilerinin adına ulu orta açıklama yapılmasından sanki onların kararıymış gibi ifade edilmesinden huzursuz olmuşlar. Biz Ovakent Çiftçilerini ağırlamaktan oldukça memnunuz. Bizim için çok anlamlı ve şerefli bir davranıştır. Bundan dolayı çok gurur duyduk. Ovakent çiftçisi kendi kararını kendileri veriyorlar. Başkasının buna müdahale etmesi çok ayıp. Ova kent çiftçileri de kendi istekleri ile buradalar. Biz bu seçim atmosferinde dışarı çıkıp gezemedik. Bizi burada ziyaret ediyorlar. Sizler durun biz dışarı gideceğiz demek yakışık almazdı. Gelen insanları burada ağırladık. 25 Mayıstan sonra nasip olursa söz veriyorum hepsini tek tek gidip köylerinde ziyaret edeceğim. Teşekkürlerimi sunacağım. Onlar her şeyin en güzeline layık. Kazancın da en güzeline, en helaline layık insanlardır. Tekrar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

Ovakent Belediye Meclis Üyesi Mehmet Berk, "Kimse Ovakent hakkında karar veremez çiftçi kendi kararını kendisi verir. Desteğimizi bildirmek için geldi" derken, Ovakent Belediye Meclis Üyesi Hanifi Taş ise "Ovakent'in kararını kendi seçmeni kendi halkı verir. Kimse kimsenin adına karar veremez. Oyumuzun rengi mavidir" diye konuştu.

Ovakent Belediye Meclis Üyesi Mustafa Durmaz da, "Bizim kendi kararımızı kendimizin vereceği zekamız var biz kimsenin esiri değiliz, Ben Açık ve net şekilde geldim yeni yönetimi destekliyorum, sözümün eriyim kimse beni ilgilendirmez" ifadesinde bulundu.

(AÖ-Y)



24.05.2017 08:47:36 TSI

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