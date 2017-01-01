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Gazi Mehmet Ülker'in ismi Kozalaklı'da ölümsüzleşti



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Kozalaklı Mahallesi'nde Gazi Mehmet Ülker Parkı'nı düzenlenen tören ile hizmete açtı.

Efeler Belediyesi tarafından Kozalaklı Mahallesi'nde hizmete açılan parkın açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Eşi Gülay Özakcan, CHP İlçe Başkanı Selim Gürgün, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kozalaklı Mahalle Muhtarı Hüseyin Köseoğlu, Gazi Mehmet Ünal'ın eşi Müzeyyen Ülker ile çocukları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Hüseyin Köseoğlu, "Mahallemize kazandırdıkları parktan dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm belediye personeline yürekten teşekkür ediyorum. Mehmet amcamız Kozalaklı'da doğmuş ve son nefesini de burada vermiştir. Kendisi tüm mahalle halkı tarafından sevilen ve sayılan birisiydi. Amcamıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.



Efeler ilçesi genelindeki her mahalleye eşit hizmet verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bildiğiniz gibi Efeler ilçesi ve Efeler Belediyemiz 30 Mart 2014 tarihi itibari ile Aydın ilimizin büyükşehir olması nedeniyle yeni oluşan ilçe ve belediye olarak kuruldu. Eski Aydın Belediyesi'nde 56 köy ve 5 beldemiz daha katılarak nüfusunun 100 bin artarak bugün itibari ile 300 bine yaklaşan bir nüfusa hizmet üretiyoruz. Şehir merkezinde park alanı ve içerisinde ne varsa köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde de bu alanlarımızı oluşturuyor, halkımızın hizmetine açıyoruz. Parka ismini verdiğimiz Gazi Mehmet Ülker amcamıza da Allah'tan rahmet diliyor, parkımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özakcan'ın konuşmasının ardından Gazi Mehmet Ülker'in oğlu Ahmet Ülker de babasının adının mahallelerinde ölümsüzleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özakcan'a teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Gazi Mehmet Ülker için Mevlid-i Şerif okunarak dua edilirken, mahalle halkı tarafından Ülker için pide-ayran ile belediye tarafından da keşkek hayrı yapıldı.

Parkın açılış kurdelesini merhum Gazi Ülker'in ailesi ile birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, park alanını Ülker ailesi ile birlikte inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



13 Eylül 1929 tarihinde Kozalaklı Mahallesi'nde doğan Gazi Mehmet Ülker, 1951-1953 yılları arasında askerlik görevini yerine getirmiş ve Kore Gazisi ünvanını almıştır. Hayatını çiftçilik yaparak sürdüren Ülker, 3 çocuk babasıdır. Mehmet Ülker, 24 Mart 2017 günü yine doğduğu yer olan Kozalaklı Mahallesi'nde hayatını kaybetmiştir.

(MU-MB-Y)



24.05.2017 08:56:52 TSI

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