ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gazi Mehmet Ülker'in ismi Kozalaklı'da ölümsüzleşti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:56
Gazi Mehmet Ülker'in ismi Kozalaklı'da ölümsüzleşti
Gazi Mehmet Ülker'in ismi Kozalaklı'da ölümsüzleşti

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Kozalaklı Mahallesi'nde Gazi Mehmet Ülker Parkı'nı düzenlenen tören ile hizmete açtı.
Efeler Belediyesi tarafından Kozalaklı Mahallesi'nde hizmete açılan parkın açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Eşi Gülay Özakcan, CHP İlçe Başkanı Selim Gürgün, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kozalaklı Mahalle Muhtarı Hüseyin Köseoğlu, Gazi Mehmet Ünal'ın eşi Müzeyyen Ülker ile çocukları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Hüseyin Köseoğlu, "Mahallemize kazandırdıkları parktan dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm belediye personeline yürekten teşekkür ediyorum. Mehmet amcamız Kozalaklı'da doğmuş ve son nefesini de burada vermiştir. Kendisi tüm mahalle halkı tarafından sevilen ve sayılan birisiydi. Amcamıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Efeler ilçesi genelindeki her mahalleye eşit hizmet verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bildiğiniz gibi Efeler ilçesi ve Efeler Belediyemiz 30 Mart 2014 tarihi itibari ile Aydın ilimizin büyükşehir olması nedeniyle yeni oluşan ilçe ve belediye olarak kuruldu. Eski Aydın Belediyesi'nde 56 köy ve 5 beldemiz daha katılarak nüfusunun 100 bin artarak bugün itibari ile 300 bine yaklaşan bir nüfusa hizmet üretiyoruz. Şehir merkezinde park alanı ve içerisinde ne varsa köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde de bu alanlarımızı oluşturuyor, halkımızın hizmetine açıyoruz. Parka ismini verdiğimiz Gazi Mehmet Ülker amcamıza da Allah'tan rahmet diliyor, parkımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Başkan Özakcan'ın konuşmasının ardından Gazi Mehmet Ülker'in oğlu Ahmet Ülker de babasının adının mahallelerinde ölümsüzleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özakcan'a teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından Gazi Mehmet Ülker için Mevlid-i Şerif okunarak dua edilirken, mahalle halkı tarafından Ülker için pide-ayran ile belediye tarafından da keşkek hayrı yapıldı.
Parkın açılış kurdelesini merhum Gazi Ülker'in ailesi ile birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, park alanını Ülker ailesi ile birlikte inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

13 Eylül 1929 tarihinde Kozalaklı Mahallesi'nde doğan Gazi Mehmet Ülker, 1951-1953 yılları arasında askerlik görevini yerine getirmiş ve Kore Gazisi ünvanını almıştır. Hayatını çiftçilik yaparak sürdüren Ülker, 3 çocuk babasıdır. Mehmet Ülker, 24 Mart 2017 günü yine doğduğu yer olan Kozalaklı Mahallesi'nde hayatını kaybetmiştir.
(MU-MB-Y)

24.05.2017 08:56:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Haluk Alıcık, NEBED'in kermesine katıldı
YEREL

BAŞKAN HALUK ALICIK, NEBED'İN KERMESİNE KATILDI
Sahil güvenlik Kuşadası Körfezi'nde arızalanan teknedeki 2 kişiyi kurtardı
YEREL

SAHİL GÜVENLİK KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE ARIZALANAN TEKNEDEKİ 2 KİŞİYİ KURTARDI
Nazilli Belediyesi, Posoflulara yeni çatı yaptı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ, POSOFLULARA YENİ ÇATI YAPTI
Kuşadası'nda 'Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam' konulu konferans düzenlendi
YEREL

KUŞADASI'NDA 'TURİZM SEKTÖRÜ VE KAYITLI İSTİHDAM' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Çocuk Destek Merkezleri Bayanlar Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda başladı
YEREL

ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ BAYANLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI KUŞADASI'NDA BAŞLADI
Aydın Kadın Girişimciler İcra Kurulu toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
YEREL

AYDIN KADIN GİRİŞİMCİLER İCRA KURULU TOPLANTISI KUŞADASI'NDA YAPILDI
Kuşadası Ticaret Odası heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL

KUŞADASI TİCARET ODASI HEYETİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Kuşadası'nda iki tiyatrosu sahnede evlendi
YEREL

KUŞADASI'NDA İKİ TİYATROSU SAHNEDE EVLENDİ
Kuşadası'nda üç boyutlu katı sanatı sergisi açıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA ÜÇ BOYUTLU KATI SANATI SERGİSİ AÇILDI
Kuşadası Belediyesinden davulculara denetim
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİNDEN DAVULCULARA DENETİM
Düdük, engellinin sesi olacak
YEREL

DÜDÜK, ENGELLİNİN SESİ OLACAK
FETÖ'nün Söke yapılanması davası başladı
YEREL

FETÖ'NÜN SÖKE YAPILANMASI DAVASI BAŞLADI
Söke Belgeselinin gala gösterimi yapıldı
YEREL

SÖKE BELGESELİNİN GALA GÖSTERİMİ YAPILDI
Sosyal medya darbe sempozyumunu konuşuyor
YEREL

SOSYAL MEDYA DARBE SEMPOZYUMUNU KONUŞUYOR
Zanlıya saldırmak için jandarma aracına çarptı
YEREL

ZANLIYA SALDIRMAK İÇİN JANDARMA ARACINA ÇARPTI
Germencik Türk Kültür Evinde kara kalem resim sergisi
YEREL

GERMENCİK TÜRK KÜLTÜR EVİNDE KARA KALEM RESİM SERGİSİ
26. Umurlu Erik Festivalinde Burcu Güneş rüzgarı esti
YEREL

26. UMURLU ERİK FESTİVALİNDE BURCU GÜNEŞ RÜZGARI ESTİ
Hırsızlıktan aranırken uyuşturucudan yakalandı
YEREL

HIRSIZLIKTAN ARANIRKEN UYUŞTURUCUDAN YAKALANDI
Tarlada can pazarı
YEREL

TARLADA CAN PAZARI
Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
&quot;Adam olacak çocuk&quot; adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL

"ADAM OLACAK ÇOCUK" ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ
Büyükşehir kültür merkezlerinden yıl sonu etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN YIL SONU ETKİNLİĞİ
80 pehlivan boğa kozlarına Atça'da paylaştı
YEREL

80 PEHLİVAN BOĞA KOZLARINA ATÇA'DA PAYLAŞTI
Aydın'da hacı adaylarına seminer düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA HACI ADAYLARINA SEMİNER DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Trump'ın bütçe tasarısının detayları duyuruldu
İŞ-YAŞAM

FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VERECEK

 1
  • 2 Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke
  • 3 Eymen için toplanan 1,6 milyon lira 2 SMA'lı çocuğa kullanılabilir!
  • 4 Almanya'dan İncirlik açıklaması