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Milas'taki cinayete 2 tutuklama

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:57
Milas'taki cinayete 2 tutuklama
Milas'taki cinayete 2 tutuklama

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç cinayetle ilişiği olan 2 kişi tutuklandı.

Ziya Temür'ün, 19 yaşındaki 2 çocuk annesi F.B. ile yasak aşk yaşamasının ardından; F.B.'nin eşi M.B. durumu öğrenmiş ve Temür'ü önce 2 el av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurup, ardından benzin döküp yakmıştı.
Yakılan cesedin; Güllük'te bir balık firmasında bekçi olarak çalışan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Ziya Temür'e ait olduğunu tespit eden Milas Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaşanan cinayetin sonrasında şok baskınlarla 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili F.B.'nin eşi M.B. ve kardeşleri A.B., M.B., E.B., M,B., Y.B. ve M.B.'yi kasten öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Cinayete ait silah,sulak alanda bulundu.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan; kasten öldürme suçlamasıyla M.B. ve cinayet sırasında kardeşiyle kamera kayıtlarında tespit edilen ağabey A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan diğer kardeşlerden M.B., E.B., M,B., Y.B. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yasak aşka karışan F.B. isimli kadının, koruma altına alındığı öğrenildi.
(DL-MB-S)

24.05.2017 08:57:54 TSI
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