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Tüp bebek tedavisindeki güncel gelişmeler masaya yatırıldı



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi tarafından 'Tüp bebek tedavisinde güncel gelişmeler' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentte bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıya, Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Mehmet Akif Yücel, Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Arzu Yurci ve kadın doğum uzmanları katıldı. Toplantı hakkında bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Arzu Yurci, "Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi olarak tüp bebek uygulamalarındaki değişiklikler, başarıyı artırmak için hangi yöntemlerin tercih edildiğini ve bunlardan hangilerini uygulayarak başarı şansını artırmak için bütün kadın doğum hekimleri ile bilgi alışverişinde bulunuldu. Merkezimiz yaklaşık olarak 5 yıldır yoğun bir şekilde tüp bebek uygulamaları yapmaktadır ve bu uygulamalar sırasında çok farklı nedenlerle başvuran hasta profilimiz bulunmaktadır" dedi.

Toplantıda, kadın doğum uzmanları tüp bebek tedavisindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

(AG-AÖ-Y)



24.05.2017 09:02:11 TSI

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