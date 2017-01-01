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Düdük, engellinin sesi olacak



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ile Aydın UMUT Arama-Kurtarma Derneği Başkanlığı işbirliğinde, engelli vatandaşlara deprem eğitimi verildi.

Efeler Belediyesi ve UMUT Arama-Kurtarma Derneği İşbirliği ile ''Engelliler Haftası'' etkinliği kapsamında Aydın'daki tüm engellilere 20'şerli gruplar halinde ayrı ayrı deprem eğitimi verildi.



Her fırsatta önceliklerinden birinin depreme hazırlıklı bir Efeler kenti yaratmak olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,"Aydın ilimiz deprem riski yüksek olan bir kenttir. Görme ve İşitme Engellilerinin deprem anında yapılması gerekenleri bilmesi çok önemli. Görme engellilerine, işitme engellilerine bu eğitimin bu kapsamda verilmesi Aydın'ın tüm fertleri ile depreme hazırlanması projemizin bir parçasıdır. İşitme engellinin düdük, görme engellinin fener kullanması ve bu konuda eğitim alması bizce de önemli bir çalışmadır. Bu eğitimleri ilçemizin en uç noktasına kadar taşıyacak ve 83 mahallemizde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Eğitimler hakkında bilgi veren UMUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki, "Nüfusumuzun yüzde 12 sini oluşturan Engellilerimiz herkes gibi eşit haklara sahiptir. Bu yüzden engellilere deprem eğitimine başladık. Depremin etkisi ve sonuçları itibarı ile engellilere yönelik bir farklılık arz etmez. Engellilerin deprem öncesi- sırası ve sonrasında daha farklı davranması gerektiği bir gerçektir. Özellikle görme ve işitme engelliler, deprem sırasında yön ve seslerini duyurmakta zorluk çekerler. Bu nedenle Efeler Belediyesi tarafından işitme engellilere sertifika ile beraber bir düdük hediye edilerek, seslerini kurtarma ekiplerine nasıl duyuracakları ve nasıl davranacakları eğitimleri verildi. Aydın'ın birinci derece deprem bölgesinde olduğu gerçeği ile Belediye Başkanımız M. Mesut Özakcan'ın en öncelikli konumuz dediği Aydın'ın Depreme, yerel yönetimin yanında tüm bireyleri ile hazırlanması konusunda, AKDF Federasyonumuz ve Umut derneği olarak katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

(MU-MB-Y)



24.05.2017 09:03:18 TSI

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