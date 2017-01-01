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Kuşadası Belediyesinden davulculara denetim



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayında gürültü kirliliğinin ve haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek amacıyla davulcuları denetim altında tutacak.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen 18 davulcu, Ramazan ayı boyunca Kuşadası ilçe sınırları içerisinde yer alan 9 bölgede vatandaşları sahura kaldıracak.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcuları denetlemek amacıyla bir sınav gerçekleştirdi. Sınavda başarılı olan davulculara Kuşadası Belediyesi onaylı belgeleri, Zabıta Müdürü Hüsnü Akman tarafından verildi. Akman, vatandaşlardan istek dışı para toplanmasının ve gürültü kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla Ramazan Ayı boyunca Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gece denetim ekipleri tarafından kontroller yapılacağını belirtti.

(ZH-MB-Y)



24.05.2017 09:06:18 TSI

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