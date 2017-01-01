Kuşadası'nda iki tiyatrosu sahnede evlendi
(Fotoğraflı)
Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Gülfem Günaydın ile Şencan Semerci, Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde yaşamlarını birleştirdi.
Tiyatro sahnesinde tanışarak evlenmeye karar veren çiftin nikah töreni öncesinde sergilenen teatral gösteri davetlileri kahkahaya boğdu. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı tarafından kıyılan nikaha çok sayıda davetli ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit, Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi ve Hakan Turhan da katıldı. Nikah töreni öncesinde Kuşadası Belediye Tiyatrosu Oyuncuları tarafından sergilenen ve Günaydın ile Semerci'nin de yer aldığı teatral gösteri büyük beğeni ile karşılandı.
Şahitliğini Nurettin Sevinç ile Yasemin Yalçınkaya'nın yaptığı nikahın ardından Başkan Kayalı, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.
(ZH-MB-Y)
24.05.2017 09:08:28 TSI
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