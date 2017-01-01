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Vezirköprü'de şehitlik paneli

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:08
Vezirköprü'de şehitlik paneli
Vezirköprü'de şehitlik paneli

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu ve Vezirköprü Anadolu Lisesi tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Maarif Hareketi kapsamında "Barışın Temsilcileriyiz" adlı proje ile "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Dünyadaki Türk Şehitlikleri" konulu panel düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen panelden önce 26 ülkede 54 Türk şehitlikleri ile ilgili serginin açılışı protokol tarafından açılarak gezildi. Program sunuculuğunu Cumhuriyet Anaokulu Müdür Yardımcısı Gamzegül Yaşar'ın yaptığı panele Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekariya Bulut, Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Ulutaş, Vezirköprü Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Barış Köse konuşmacı olarak katıldılar.
Uşak Üniversitesi öğrencilerinden Kongolu Kevin Bukasa Muhammed ve Zeki Cevher İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Zehra Asya Sefacı yöresel kıyafetlerle "Merhaba" şiirini okuyarak katılımcılara farklı bir versiyonla "Hoş geldiniz" dediler. Koordinatörlüğünü Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı ve Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Barış Köse'nin yaptığı projenin Türkiye'de bir ilk olduğu belirtildi. Konuşmacılar panelde dünyadaki 54 Türk şehitliği hakkında bilgi vererek özellikle şehitlik kavramı üzerinde durdular. Türk kültüründeki şehitlik kavramına vurgu yapıldı.
Panele İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Garnizon Komutanı Selçuk Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, kamu kurum ve kuruluşların amir ve müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Panel sonunda İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın yaptırdığı duadan sonra konuşmacılara protokol tarafından plaket verildi.
(ACİ-SLH-Y)

24.05.2017 09:08:34 TSI
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