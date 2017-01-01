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Kuşadası Ticaret Odası heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Ankara'da bulunan Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Namık Kemal Daylan ve Nejat Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Semih Arcan, Meclis Üyesi Murat Boranalp, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Edip Sayıalioğlu ve Genel Sekreter Burhan Sezer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittikleri Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Kuşadası Ticaret Odası heyeti, Anıtkabir ziyaretinin ardından, TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Yöresel Ürünler Stantlarını ziyaret etti ve 73. Genel Kurulu Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Törenine katıldı.

(ZH-MB-Y)



24.05.2017 09:09:03 TSI

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