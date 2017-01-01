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Meclis komisyon üyelerinden Turgutlu'da inceleme

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:09
Meclis komisyon üyelerinden Turgutlu'da inceleme
Meclis komisyon üyelerinden Turgutlu'da inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent, Turizm ve Tarım Komisyonu üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek Turgutlu'da incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent, Turizm ve Tarım Komisyonu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. İlk olarak Turgutlu Belediyesi'ne gelen üyeler burada Başkan Şirin ile çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Ardından Turgutlu Kent Müzesi sorumlusu Mehmet Gökyayla eşliğinde Turgutlu ovasında bulunan tarihi Kısmalı Köprüsünü gezerek incelemelerde bulundular ve köprü hakkında bilgi aldılar. Heyet daha sonra Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol'u ziyaret etti. Burada çiftçilerin sorunlarını dinleyen heyet üyeleri, gerekli çözüm yolları için meclise dilekçe sunacaklarını belirttiler. Ardından Turgutlu Kent Müzesi'ni gezen heyet son olarak Turgutlu Esnaf Oda Başkanları ile bir araya geldi. Burada da Turgutlu esnafının sorunlarıyla ilgili görüşmeler yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün esnafın sorunlarıyla yakından ilgileneceğini belirttiler. Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent, Turizm ve Tarım Komisyonu üyelerimiz daha önce Turgutlu'muza gelerek Kent Müzesi'nde incelemelerde bulunarak Ticaret Borsası ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle bir araya gelmişti. Komisyon üyelerimiz bugün de Turgutlu ovasında bulunan tarihi Kısmalı Köprüsünü incelediler. Daha sonra Ziraat Odası ile Turgutlu Esnaf Oda Başkanlarıyla bir araya geldik. Komisyonumuz amacı esnafın, çiftçin sıkıntılarını Büyükşehir Meclisi'ne dilekçe ile sunarak çözüme kavuşturmak. Bizler de komisyon üyelerimizi Turgutlu'muzda ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nce ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar Turgutlu'muzun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda ilçemizin sorunların çözmekteki çözüm ortaklarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.
(AY-Y)

24.05.2017 09:09:14 TSI
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