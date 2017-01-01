Aydın Kadın Girişimciler İcra Kurulu toplantısı Kuşadası'nda yapıldı
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Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra heyeti toplantısı Kuşadası'nda yapıldı.
Kuşadası Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Aydın Kadın Girişimciler Kurulu icra heyeti üyelerinin tamamı katılırken, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Başkan Yardımcısı Namık Kemal Dalyan da konuk oldu. Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, kurul üyelerine büyük çok iş düştüğünü belirterek, kadınları aktif iş hayatında ve odalarından yönetimlerinde daha çok görmek istediklerini söyledi.
(ZH-MB-Y)
24.05.2017 09:09:36 TSI
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