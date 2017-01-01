Çocuk Destek Merkezleri Bayanlar Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda başladı
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Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Çocuk Destek Merkezleri Bayanlar Türkiye 4. Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda başladı.
21 ilden 22 takımın katıldığı müsabakaların açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aydın İl Müdürü Gönül Durulan, Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk ve turnuva yetkilileri katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde hizmet alan 13-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı müsabakalar, 22-26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.
(ZH-MB-Y)
24.05.2017 09:10:41 TSI
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