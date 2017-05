YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası'nda 'Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam' konulu konferans düzenlendi

Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomistler Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile yürütülmekte olan "Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor" projesi kapsamında Kuşadası'nda "Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam" başlıklı bir konferans düzenlendi.



Kuşadası Ephesia Resort Hotel'de düzenlenen konferansa, Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, KOMER Genel Müdürü Aynur Karakaya ve Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Birliği Temsilcisi Victoria Simeonova Slavkova konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor" projesi kapsamında düzenlenen "Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam" başlıklı konferansa turizm sektorune yon veren isletme sahipleri ile meslek birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, Ekonomistler Derneği Başkanı Oğuz Demir, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten katıldı.



Konferansın açılışında konuşan TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, Konferansın asıl amacının turizm sektöründe istihdam edilen çalışanların sorunlarını gündeme getirmek olduğunu belirterek; "Bu konferansta turizm çalışanlarının sorunları ele alınacak ve çözümü için somut adımlar atılması için projeler çizilecek. İçinden geçtiğimiz zor günlerden ülke turizmimizi en az zararla çıkartmak için çalışmalıyız. Ayrıca turizm alanında istihdam edilen personelin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaları yönünde projeleri tartışacağız" dedi.

Aydın'ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, turizmde kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekerek "Her sektörde olduğu gibi turizmde de çalışanların memnuniyeti çok önemli. Bunun için turizm personelinin çalışma saatleri düzenli, maaşları yeterli olmalı. Ayrıca personel kayıtlı çalışmalı. Mutlu personel, kaliteli hizmet sunar. Böylece gelen turist memnun ayrılır. Turizmin topluma en büyük katkısı doğrudan istihdam yaratmasıdır. Turizm sayesinde yüz binlerce insan istihdam edilir ve evine ekmek götürür. Turizm sektörüne verilen önemi arttırıp çalışanlara kaliteli istihdam olanakları sunmalıyız. Böylece ülkemizi ziyaret eden turist memnun ayrılacak, ülkemiz kazanacaktır" dedi.



Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise, Kuşadası'nın özellikle Avrupa pazarında önemli bir turizm destinasyonu olduğunu kaydederek; "Kuşadası ve çevresi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış verimli bir bölge. Ülke turizmi dalgalı bir dönemden geçiyor olabilir. Bu tarz vakaları her ülke, her sektör belli dönemlerde yaşayabilir. Biz bu dalgalı, çalkantılı dönemi hep birlikte çalışarak aşabiliriz. Ben bu tür projeleri ülkemizin kalkınması açısından önemli buluyorum" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından, başta Kuşadası olmak üzere Türkiye'nin turizm bölgelerinde kayıtlı istihdamın artmasına ilişkin model uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan projeye bağlı düzenlenen konferansta ülkede yaşanan politik ve ekonomik krizin Türk turizmine yansımaları ile turizmde istihdam eden personelin sorunları ele alındı.

