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Erciyes Teknopark 10 yaşında



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Teknopark, Tekno 1 binasında düzenlenen kokteyl ile 10'uncu yaşını kutladı.

2007 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa tabii olarak faaliyetine başlayan Erciyes Teknopark'ın

10.yıldönümü etkinliğine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes Teknopark firma temsilcileri ve çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, teknoparklarda bugün yapılan çalışmaların ülkemizde geleceğin teknolojisinin hazırlanması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Rektör Güven, "2023 vizyonu doğrultusunda önemli bir kriter olan Ar-Ge çalışmaları, büyük ölçüde teknoparklar sayesinde hayata geçiyor olacaktır. Tam 10 yıl önce kurulan ve hızla büyüyen yapısıyla çalışmalarına devam eden, Erciyes Teknopark 'ta bugün itibariyle, faaliyet gösteren 195 Ar-Ge firmasının bünyesinde 700'den fazla nitelikli personel çalışırken, 300 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 822 Ar-Ge Projesi ve 390 Milyon TL'yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde son iki yıldır Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Erciyes Teknopark Türkiye genelinde 5'inci sırada yer alırken, 5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde de 1'inci olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Erciyes Teknopark ailesi olarak iki yıl üst üste kazandığımız bu ödülleri alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Birlikte daha büyük ve güçlü bir aile olacağımız, daha önemli başarılara imza atacağımız nice yıllar diliyorum" dedi.

Rektör Güven'in konuşmasının ardından ödül alan firmalara plaketleri takdim edildi ve 10. yıl pastası kesildi.

(AÖ-Y)



24.05.2017 09:14:30 TSI

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