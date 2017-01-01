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Sahil güvenlik Kuşadası Körfezi'nde arızalanan teknedeki 2 kişiyi kurtardı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Körfezi'nde seyir halindeyken arızalanan bir teknedeki iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, içinde iki kişi bulunan ve seyir halinde olan özel bir tekne Kuşadası Körfezi açıklarında Dip Burun mevkiinde arızalandı. Makine aksamlarından meydana gelen arıza üzerine sürüklenmeye başlayan teknedekiler Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmasının ardından makine arızası bulunan tekne sahil güvenlik botuna yedeklenirken, deniz ortasında tehlike yaşayan iki kişi de kurtarılarak Kuşadası Limanı'na getirildi.

(ZH-MB-Y)



24.05.2017 09:27:08 TSI

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