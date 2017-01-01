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Başkan Haluk Alıcık, NEBED'in kermesine katıldı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli Bedensel Engelliler Derneği (NEBED), 23 Nisan Parkında derneğe gelir sağlamak amacıyla kermes gerçekleştirildi. Derneğin ihtiyaçlarını giderebilmek için düzenlenen kermese Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık katılarak destek verdi.

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği (NEBED), 23 Nisan Parkında derneğe gelir sağlamak amacıyla kermes gerçekleştirildi. Düzenlenen kermese Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık katılarak destek veridi. Kermeste tek tek standları dolaşan Başkan Alıcık etkinlikte yer alan dernek üyeleri ve Dernek Başkanı (NEBED) Başkanı Ayşe Hışıl Çınkıt ile sohbet etti. Engellilerin engel tanımadığını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Gördük ki, engellilerin üstesinden gelemeyecek hiçbir iş yok. Engelli kardeşlerimizin önünde engel olmadan, onlardan sevgimizi esirgemeden daha iyi günler için mücadele etmeliyiz. Engelli kardeşlerimize kendine engelsiz diyen insanlar olarak engel olmazsak hiçbir engel kalmayacaktır. Bu kardeşlerimize imkân sağladığımız zaman ne kadar güzel şeyler ortaya çıktığını görüyoruz. Sizlerin moral motivasyonunu gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

Kermesten elde edilen gelir ile derneğin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Ayşe Hişil Çınkıt, "Nazilli'de 23 Nisan Parkı içerisinde derneğimize azda olsa derneğimizin elektrik, su ve telefon ile çeşitli giderlerini karşılayabilmek için gelir temin edebilmek adına bir kermes düzenledik. Düzenlediğimiz kermeste aynı yerde kermes düzenleyen Gevherhan kız yurdu Öğrencilerine bizlere yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'ın, AK Parti İlçe yönetiminin kermesimize ziyarette bulunmaları bizleri oldukça sevindirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(MB-Y)



24.05.2017 09:27:26 TSI

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