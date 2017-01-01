YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyabet hastaları için Ramazan ayı önerileri

Diyabet hastaları için Ramazan ayı önerileri



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Sercan Ertürk, diyabet hastalarının oruç tutmak istemesinin sağlık açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir durum olduğunu söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Mehmet Sercan Ertürk, diyabet hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gereken konulara değindi. Ramazan ayına sayılı günler kaldığını belirten Ertürk, diyabet hastalarının oruç tutmak istemesinin sağlık açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu kaydetti. Oruç tutmanın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan şifa olması sebebi ile tutulmasının tavsiye edildiğinin altını çizen Ertürk, sağlık durumu elverişli olmayanların bu konuda doktor tavsiyelerine uyarak oruç tutması gerektiğini söyledi.



"Diyabet hastalarının oruç tutması önerilmiyor"

Diyabet hastalarının oruç tutmalarının kan şekeri düşüklüğüne yol açacağını vurgulayan Ertürk, "Diyabet hastası olup insülin kullanması zorunlu olan tip 1 ve tip 2 diyabetlilerin, böbrek ve kalp hastalığı olan diyabet hastalarının, gebe diyabet hastalarının muhtemel yaşanacak kan şekeri düşüklüğü sonucunda hayatı tehdit eden önemli sağlık sorunları oluşturabileceğinden oruç tutmaları önerilmemektedir. Öte yandan son üç ayda kan şekeri yüksekliğini gösteren HBA1c'si yüzde 7'nin altında olanlar, diğer bir deyişle şeker hastalığı kontrol altında olan ve ek hastalığı olmayanlar ilaç tedavisi düzenlenerek oruç tutabilirler" dedi.



Oruç tutmak isteyen hastalara tavsiyeler

Ertürk, oruç tutmak isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Oruç tutmak isteyen hastaların öncelikle kendilerini takip eden doktorlarıyla görüşüp durumunun oruç tutmaya engel olup olmadığını öğrenmesi gerekir. Oruç tutmak, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) veya hiperglisemiye (kan şekeri yükselmesi) sebep olabilir. Hipoglisemi kendini titreme, terleme, bulanık görme, sinirlilik ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterebilir. Oruç tutuyorsanız yakınlarınızda oruç tuttuğunuzu ve diyabetli olduğunuzu bilen birilerinin olması önemlidir. Hipoglisemi durumlarında yanınızda meyve suyu veya şekerli sıvı halde tüketilebilir hazır gıdalar bulundurulması önemlidir. Daha sık kan şekeri takibi yapılmalı, kan şekeri düşüklüğü olduğunda ve kendinizi kötü hissettiğinizde oruç sonlandırılması tavsiye edilir. Hipoglisemi riski artacağından aşırı aktivite ve spordan kaçınmaları önerilir. Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenilmeli, ayrıca iftar ile sahur arasında bol su tüketilmesi önerilir."

(NA-MSA-Y)



24.05.2017 09:32:55 TSI

NNNN

