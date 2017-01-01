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Hendek'te yol sorunu çözüme kavuşuyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hendek'te bir takım ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut eşlik etti. Hendek ilçe merkezinde ve tüm grup yollarında kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Toçoğlu, planlamalar dahilinde yol konusunu çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Başkan Toçoğlu ayrıca Dikmen Mahallesi'ni Ramazan ayının ardından tamamlayacaklarını açıkladı.

Hendek'te önemli ölçüde asfalt çalışması planladıklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, "Hendek ilçe merkezimizde ve tüm grup yollarımız için planlamalarımızı yapıyoruz. Muhtar arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz toplantılarda da ifade ediyorum: Aciliyetine göre grup yollarımızı çözüme kavuşturacağız. İnşallah Dikmen Mahallemizi programımıza dahil ettik. İlk olarak Ramazan ayının hemen ardından bu bölgede çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanındayız. Hendek'te de çalışmalarımız sürüyor. Kısa bir süre önce Hendek'in merkezine yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarımızı başlamıştık. Hendek Uludere'ye de yeni bir içmesuyu arıtma tesisi inşa edeceğimizi kısa süre önce müjdelemiştik. Tüm bunların yanında asfalt konusunu da çözüme kavuşturacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah 2019 yılına kadar şehrimizdeki tüm grup yollarını asfaltlayacağız" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



24.05.2017 09:33:58 TSI

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