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Karasu Plaj Caddesindeki çalışmalar sona erdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:35
Karasu Plaj Caddesindeki çalışmalar sona erdi
Karasu Plaj Caddesindeki çalışmalar sona erdi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu Plaj Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt ve bordür çalışmaları sona erdi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, havaların ısınması ile asfalt sezonunu açtıklarını ve Akyazı'da gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından Karasu'da da önemli bir arterde asfalt sorununu çözdüklerini belirtti.
Kısa süre önce Başkan Toçoğlu tarafından Plaj Caddesi'nde çalışmaların başladığı müjdesinin verildiğini vurgulayan Akbulut, "Karasu yaz aylarında nüfusu önemli oranda artış gösteren bir ilçemiz. Bizlerde yazlıkçı vatandaşlarımız gelmeden önce ilçe trafiğinde önemli bir yere sahip olan Plaj Caddesi'ndeki çalışmalarımızı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 100 metre uzunluğundaki duble yolumuzda iki kat sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda toplam 6 bin ton sıcak asfalt kullandık. Bordür çalışmalarımız tamamlandı ve caddemiz trafiğe açıldı. Şu anda Karasu Belediyesi orta refüjde çalışmalar gerçekleştiriyor. Şehrimizin dört bir yanında ve Karasu'da sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarımız devam edecek. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 2019 yılından önce asfaltsız grup yolu bırakmayacağız" dedi.
(BCT-GY-Y)

24.05.2017 09:35:00 TSI
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