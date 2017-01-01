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Kdz. Ereğli'de yeşil alanlar ağaçlandırılıyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe girişi olan Gülüç-Devrek yol ayrımı arasındaki yeşil alanlar ağaçlandırılıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Bulvarına dikilen Sığla, Oya ağaçlarının ardından Gülüç-Devrek yol ayrımında bulunan yeşil alanlara 250 süs eriği ve 700 mavi servi dikimine başlandı.

Yeşil alanı 130 bin metrekareden, 250 bin metrekareye çıkardıklarını belirten Kdz.Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Etem Özdemir, şehrin her noktasını ağaçlandıracaklarını söyledi. Özdemir konuşmasında, "Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Uysal'ın direktifleri doğrultusunda yeşil alanları artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devrek Yol ayrımı Gülüç arasında yol kenarındaki yeşil alan düzenlemelerimizin ardından ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Bu bölgede 250 süs eriği ve 700 Mavi Servi dikimi yapıyoruz" dedi.

Özdemir, ayrıca Gülüç-Kepez arasındaki karayolu orta refüj ile şehrin değişik noktalarında çiçeklendirme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

(VK-RFK-Y)



24.05.2017 09:35:06 TSI

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