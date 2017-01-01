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Sağlık çalışanlarından resim sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:35
Sağlık çalışanlarından resim sergisi
Sağlık çalışanlarından resim sergisi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet hastanesinde çalışan sağlık görevlileri, 6 ay boyunca gördükleri kurs sonrasında yaptıkları resimleri Atatürk Kültür merkezinde sergiledi.
Sergi Atatürk Kültür Merkezi Ressam Osman Zeki Oral sergi Ereğli Devlet Hastanesi Resim Kulübü yağlı boya resim sergisi açıldı. Yağlı boya resim sergisinde, resim öğretmeni İlknur Koçak tarafından 15 kursiyer 6 ay boyunca resim kursuna katılarak, eğitim aldı. 6 aylık eğitim sonunda kursiyerler yağlı boya resim sergisini açarak, sertifikalarını aldılar. Sergide 15 kursiyerin 100'e yakın eseri sergilenirken, sergi 22 Mayıs- 26 Mayıs tarihleri arasında Osman Zeki Oral Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sergi açılışına AK Parti Ereğli İlçe başkanı Fatih Çakır, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Cemil Kılıç, Hastane Müdürü Ramazan Bayraktar, Özel Ereğli Echomar Hastanesi Başhekimi Nevzat Çimenoğlu, Sağlık Meslek Lisesi Müdür Faruk Yavuzyiğitoğlu, Devlet hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı ve Sağlık Sen Ereğli Şube Başkanı İbrahim Duvarcı, Devlet hastanesi Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü İsmail Koçak, kursiyerler ve davetliler katıldı.
Açılış öncesinde konuşan Devlet hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı ve Sağlık Sen Ereğli Şube Başkanı İbrahim Duvarcı "Hastanemiz çalışanlarından oluşan hemşire, doktor, sekreter ve tüm personelimizin 6 ay boyunca İlknur hocamızın nezaretinde süren çalışmanın emeği olarak sergimizi halkımızın beğenisine sunuyoruz. Sergide emeği geçen tüm arkadaşlarıma, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından kursa katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtılırken, serginin açılışını özel bir hastanenin başhekimi Nevzat Çimenoğlu yaptı.
(VK-RFK-Y)

24.05.2017 09:35:53 TSI
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