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Çan Anadolu Lisesi 128 öğrenciyi mezun etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:41
Çan Anadolu Lisesi 128 öğrenciyi mezun etti
Çan Anadolu Lisesi 128 öğrenciyi mezun etti

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Anadolu Lisesi 2016-2017 yılı mezunlarını uğurladı.
Çan Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen Mezuniyet Programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okul müdürü Aziz Savaş'ın açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal ve İlçe Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman Kuzu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar. Başkan Kuzu mezun olan öğrencilere Üniversite hayatlarında başar diledi.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Okulu derece ile bitiren okul üçüncüsü Sedef Gül'ün plaketini Kale Nakliyat Müdürü Ahmet Sert takdim ederken, okul ikincisi Ayşen Yumurtacı'ya plaketini İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal ve okul birincisi Kübra Demirel'e Çan Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman Kuzu takdim etti.
Okul Birincisi Kübra Demirel, mezuniyet konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne Okul Müdürü Aziz Savaş ile birlikte plaketi çaktı. Mezuniyet programı kep atımı ve okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik etkinliği ile sonra erdi. Etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Kale Nakliyat Müdürü Ahmet Sert, Çan'da görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrenci velileri katıldı.
(GD)

24.05.2017 09:41:47 TSI
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