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Gelibolu'da sosyal yardımlaşma sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:52
Gelibolu'da sosyal yardımlaşma sergisi
Gelibolu'da sosyal yardımlaşma sergisi

(Fotoğraflı)

Seçim Turşucu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal Dayanışma Merkezi Projesi bünyesindeki kursların sergisi açıldı.
Sosyal Dayanışma Merkezi bünyesinde 12 dalda açılan çeşitli meslek kurslarında, 185 kursiyerin yaptığı çeşitli ürünlerin sergi açılışı eski belediye binasının salonunda belediye başkan yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yılmaz, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler ve eski Gelibolu kaymakamı Oktay Çağatay'ın eşi Hande Çağatay tarafından yapıldı.
Bu yıl 3'sü yapılan sergide 12 dalda, 185 kursiyerin yaptığı ürünlerin kurs sergisi hakkında bilgi veren Sosyal Dayanışma Merkezi Proje koordinatörü Güzide Dağ, "Eğitim süresince 12 daldaki kurslarımıza gelen 185 kursiyerimiz emekleri burada. Bu kursiyerlerimiz bu 12 daldaki kurslara giderek meslek sahibi oldular. Kurs süresi boyunca, kurs malzemeleri tamamen devlet tarafından karşılanırken, kursiyerler yaptıkları ürünleri satarak gelirde elde edebiliyorlar" dedi.
Sergide sabundan yapılan meyveler, kolyeler, giyim eşyaları ve üç boyutlu yapılan tablolar ve kuaför bölümü sergiyi gezenler tarafından beğenildi.
(GD)

24.05.2017 09:52:10 TSI
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