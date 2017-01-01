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Çan Belediyesi kapalı Pazar yeri güçlendiriliyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:52
Çan Belediyesi kapalı Pazar yeri güçlendiriliyor
Çan Belediyesi kapalı Pazar yeri güçlendiriliyor

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nin çatısı, baştan sona yenilenerek güçlendiriliyor.
Kış mevsiminde yoğun kar yağışının da etkisiyle ülke genelinde artan pazar alanlarındaki çatı göçükleri de dikkatte alınarak Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde kapalı Pazaryeri'nin tadilat ve onarımına karar verilmişti. Devasa bir yapı olma özelliği taşıyan Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri baştan aşağı kontrol edildi. Kontrol çalışmalarının ardında bakım ve onarıma geçilen Pazaryeri'nin çatı aksamında bulunan 7500 adet taşıyıcı çelik aksam ve bu aksamın birleştirici parçaları olan 2500 çelik küre tek tek onarılarak güçlendirildi. Onarım çalışmasından sonra paslanmış parçalar değiştirilerek boyama işlemi gerçekleştirildi.
İç taşıyıcı aksamın tadilatıyla birlikte çatı kaplamasının yenilendiği 2008 yılından bu yana Çan halkına hizmet veren Çan Belediye Kapalı Pazaryeri'nde, alüminyum çatı kaplama levhalarında gerekli değişim ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Her bir cıvatanın durumu kontrol edildikten sonra gerekli olan güçlendirme ve yenileme işlemleriyle tamamen sızdırmazlık kazanan tüm çatı kaplamaları baştan sona boyanarak yenilendi. Çatı yenileme ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır Çan halkına hizmet veren Çan Belediyesi Kapalı Pazaryerimizi güçlendirerek halkımızın güvenliği için tedbirlerimizi aldık. En son geçirdiğimiz çetin kış şartlarında komşu ilçelerimizde meydan gelen Pazar alanlarındaki çatı göçüklerinde Allah'a şükürler olsun bir can kaybı yaşanmamıştı. Bizlerde bu tür durumlara karşı ne olursa olsun tedbirlerimizi alıyoruz. Bu anlamda bizler de kapalı pazaryerimizin çatısını baştan aşağı kontrol ve onarım çalışmalarıyla, en küçük cıvatasından taşıyıcı çelik aksamına kadar yeniliyoruz, güçlendiriyoruz" dedi.
(GD)

24.05.2017 09:52:21 TSI
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