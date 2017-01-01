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Dünya Süt Günü festival havasında kutlandı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de "Dünya Süt Günü", Lüleburgaz Belediyesi ile Kırklareli İli Süt Üreticileri iş birliğince düzenlenen etkinliklerle festival havasında kutlandı.

Kongre Meydan'ında yapılan etkinliklere Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İzmir'den gelen ekibin müzik dinletisi ile başlayan etkinlik, Lüleburgaz Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği (LÜKSAD) ekibinin dans gösterisi ve Kocasinan İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri ile ile devam etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin H. Halebak yaptığı konuşmada, "Faydalı bir şey olmasaydı doğduğumuz gibi süt emmezdik. O kadar hayati ki, bunun üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Tüm canlıların hayatını idame ettirmesi için süt içtiklerini biliyoruz. O nedenle sevgili çocuklar süt içiyor mu içmiyor mu bilemiyorum. Ben hayatım boyunca çok fazla süt içtim. Çokta faydasını gördüm" şeklinde konuştu.

Süt üreticilerine hayvancı denmemesini isteyen Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan ise, "Bizim hayatımıza her gün sağlığımız için, hayatımızın güzelliği için süt üreticilerine sadece köylerde hayvancı veya besici gibi ifadeler. Ben artık bu ifadelerin değişmesini, kendilerinin de beyefendi, hanımefendi olarak ifade edilmesini siz tüketicilerden rica ediyorum" diye konuştu.

Etkinliklerin ardından misafirlere süt, ayran, peynir, şapka, t-shirt dağıtıldı. Güzel havanın tadını çıkaran öğrenciler ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikte 2 bin 800 paket süt, 4 bin ayran, 2 bin lezzet peyniri dağıtıldı.

(KA-Y)



24.05.2017 09:54:29 TSI

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