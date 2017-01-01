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Acıgöl'de "Her çocuk özeldir" programı düzenlendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:56
Acıgöl'de "Her çocuk özeldir" programı düzenlendi
Acıgöl'de "Her çocuk özeldir" programı düzenlendi

(Fotoğraflı)

İsa Saatçioğlu
NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Tatlarin mesire ve piknik alanında "Her çocuk özeldir" programı düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe Acıgöl Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, , Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Çakır,Milli Eğitim İlçe Müdürü Uğur Çatkılı,Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdiresi İlknur Değerlier ve daire amirleri çocukların bu mutlu gününde yanlarında oldular. Şenlikte çocuklara ve tüm katılımcılara yiyecek ikramı yapılırken yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.
(COŞ-AÖ-Y)

24.05.2017 09:56:46 TSI
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